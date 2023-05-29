

Роман Гоциридзе: «Грузинская мечта» предприняла хитрый шаг и выбрала тон примирения с президентом

29.05.2023 14:53





«Грузинская мечта» предприняла хитрый шаг – надела овечью шкуру и выбрала тон примирения. Это связано с выступлением Зурабишвили в Брюсселе. Боятся, что она их снова уличит, как 26 мая, - такое мнение выразил в беседе с журналистами оппозиционный депутат парламента Грузии Роман Гоциридзе, говоря по поводу заявления политсовета «Грузинской мечты».



По его словам, «Грузинская мечта» также опасается, что Зурабишвили помилует Нику Гварамия.



«Если она это сделает, то это будет очень сильный шаг, если нет, то поймет, что совершила большую ошибку. Это однодневное фарисейство со стороны «Грузинской мечты» и скоро мы увидим, как продолжатся нападки и на оппозицию, и на Саломе Зурабишвили, ведь с начала войны в Украине Зурабишвили вчистую выиграла второй раунд у «Грузинской мечты». В первом раунде «Грузинская мечта» терроризировала президента, и она была фактически бесправна, с завязанными руками, у нее была символическая нагрузка в этот период. Сейчас она оживилась, но этого недостаточно, ей нужно предпринять действенные шаги», - заявил Гоциридзе.



Для справки, политсовет «Грузинской мечты» распространяет заявление. Как поясняет правящая партия, последнее время действия президента Грузии Саломе Зурабишвили характеризуются «крайней необъективностью и политической предвзятостью, что грубо противоречит функции надпартийного конституционного должностного лица».



Как отмечают в «Грузинской мечте», это их обязанность не способствовать умалению института президента. Они также поясняют, что с той же целью считают себя обязанными никому не позволять углублять политическую конфронтацию.





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