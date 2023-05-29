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Гарибашвили отправился в Братиславу на форум GLOBSEC


29.05.2023   15:18


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился на Форум глобальной безопасности (GLOBSEC) в Братиславе, который будет проходить 29-31 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава правительства примет участие в одной из тематических дискуссий в рамках форума.

Ираклий Гарибашвили отправился в Словакию с делегацией.


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