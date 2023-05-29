

Глава МИД Финляндии: ОБСЕ грозит разрушение из-за России и Беларуси

29.05.2023 15:26





«Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) грозит разрушение из-за России и Беларуси», — заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.



По сообщениям СМИ, председательство в ОБСЕ осуществляется по принципу ротации. Согласно правилам, нового председателя утверждают все 57 государств-членов организации, однако ОБСЕ грозит кризис и разрушение из-за нежелания России и Беларуси утвердить председательство Эстонии в 2024 году.



«Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации», – заявил Хаависто.



Для справки, организация по безопасности и сотрудничеству в Европе на сегодняшний день является единственной европейской организацией по безопасности, объединяющей Россию, США и Украину. Основными задачами ОБСЕ являются предотвращение конфликтов, мониторинг мира и наблюдение за выборами.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





