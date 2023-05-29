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Каладзе - Мы бережно относимся к институту президента,


29.05.2023   15:36


Согласно заявлению генерального секретаря «Грузинской мечты» Кахи Каладзе, он не хочет вступать в полемику по поводу заявлений Саломе Зурабишвили.

По его словам, правящая команда бережно относится к институту президента.

«Я не собираюсь вступать в полемику с президентом. Важны интересы нашей страны и, разумеется, я бережно отношусь к институту президента.

Любой политик, любая политическая партия должны проводить интересы своей страны, предпринимать соответствующие шаги для развития этой страны, и поэтому важно, чтобы все политики и политические партии осознавали это», — заявил Каладзе.

В ответ на вопрос журналиста Каха Каладзе отметил, что евроинтеграция не имеет ничего общего ни с Михаилом Саакашвили, ни с Никой Гварамия.

Сегодня политсовет «Грузинской мечты» выступил с заявлением, в котором отмечается, что институт президента следует защищать даже тогда, когда его престижу угрожает сам президент.


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