

Касым-Жомарт Токаев: Луккашенко предложил Казахстану вступить в союз Россия-Беларусь, я оценил его шутку

29.05.2023 16:07





По словам президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, его стране не нужно вступать в Союзное государство России и Беларуси, а Казахстану не нужно ядерное оружие.



Этим заявлением Токаев ответил на инициативу президента Беларуси Александра Лукашенко, отметившего, что любая страна может присоединиться к российско-белорусскому Союзу и разместить у себя российское ядерное оружие.



«Недавно президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, пока мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия и Договора о запрете ядерных испытаний», — сказал Токаев.



По словам Токаева, его страна остается верна этим международным документам.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





