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Касым-Жомарт Токаев: Луккашенко предложил Казахстану вступить в союз Россия-Беларусь, я оценил его шутку
29.05.2023 16:07
По словам президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, его стране не нужно вступать в Союзное государство России и Беларуси, а Казахстану не нужно ядерное оружие.
Этим заявлением Токаев ответил на инициативу президента Беларуси Александра Лукашенко, отметившего, что любая страна может присоединиться к российско-белорусскому Союзу и разместить у себя российское ядерное оружие.
«Недавно президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, пока мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия и Договора о запрете ядерных испытаний», — сказал Токаев.
По словам Токаева, его страна остается верна этим международным документам.
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