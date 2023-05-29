

Администрация президента Грузии ответила политсовету «Грузинской мечты»

29.05.2023 16:22





Администрация президента Грузии ответила на заявление политсовета «Грузинской мечты». Парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе заявил, что у политсовета партии власти слово расходится с делом.



«Одно — говорить о том, что хотят защитить президента и институт президента, другое — когда действие расходится со словом», — заметил Мсхиладзе.



По его словам, к сожалению партия власти не знакома с президентом — «Грузинская мечта» не смогла узнать ее характер и не учитывает то, что нельзя воздействовать на нее, оказывая давление.



Мсхиладзе отметил, что партия Иванишвили пытается своим заявлением перекрыть факт критики со стороны Зурабишвили, которую она произнесла 26 мая.



«Они оскорбили президента, что недопустимо. Что они подразумевают под защитой института президента — не понимаю, поскольку на деле мы видим иные действия. «Грузинская мечта» болезненно воспринимает критику президента. Если критика президента несправедлива, тогда у них должны появиться определенные аргументы. Если критика верна, тогда они должны принимать ее естественно и не должны отвечать ей так, как это сделали 26 мая. Лично для меня все это было ярким примером того, как человек за две минуты может потерять заработанные за годы уважение и авторитет. Конечно, я подразумеваю Ираклия Кадагишвили», — заявил парламентский секретарь президента Грузии.





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