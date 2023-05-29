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Послы стран ЕС выразят глав МИД Грузии демарш в связи с возобновлением авиасообщения с РФ
29.05.2023 17:06
Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, вместе со всеми послами стран членов-ЕС, встретится с вице-премьером Грузии, министром экономики Грузии Леваном Давиташвили с целью демарша в связи с возобновлением прямого авиасообщения с Россией.
По информации представительства ЕС в Грузии, демарш осуществляется от имени 27 стран ЕС.
Встреча состоится сегодня в 17:00.
Для справки, решение президента РФ Владимира Путина об отмене запрета на полеты в Грузию для российских авиакомпаний было опубликовано на официальном российском законодательном интернет-портале 10 мая.
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