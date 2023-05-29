|
|
|
Хабеишвили: Президент говорит, но не действует
29.05.2023 17:11
Президент и правительство соревнуются друг с другом, кто окажется лучшим наместником Бидзины Иванишвили, - заявил журналистам председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили.
По его словам, между Саломе Зурабишвили и «Русской партией» нет никакой разницы.
«Она (президент) говорит, но не действует. Если Саломе Зурабишвили хочет действовать, она может освободить третьего президента, может освободить Нику Гварамия. Иначе - это противостояние двух внутренних российских сил, потому что между ними нет никакой разницы и кроме разговоров, они абсолютно идентичны в действиях. Следовательно, то, что они соревнуются перед Бидзиной Иванишвили – малоинтересно обществу», - заявил Леван Хабеишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна