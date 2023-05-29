

Хабеишвили: Президент говорит, но не действует

29.05.2023 17:11





Президент и правительство соревнуются друг с другом, кто окажется лучшим наместником Бидзины Иванишвили, - заявил журналистам председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили.



По его словам, между Саломе Зурабишвили и «Русской партией» нет никакой разницы.



«Она (президент) говорит, но не действует. Если Саломе Зурабишвили хочет действовать, она может освободить третьего президента, может освободить Нику Гварамия. Иначе - это противостояние двух внутренних российских сил, потому что между ними нет никакой разницы и кроме разговоров, они абсолютно идентичны в действиях. Следовательно, то, что они соревнуются перед Бидзиной Иванишвили – малоинтересно обществу», - заявил Леван Хабеишвили.





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