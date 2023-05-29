

Уровень бедности в Грузии достиг исторического минимума - министр экономики

29.05.2023 17:15





За последние два года у нас был двузначный экономический рост, что отразилось и на занятости, а занятость была для нас одним из важных показателей того, что положение граждан Грузии должно улучшаться по мере экономического роста. Сегодня Грузстат опубликовал данные по бедности, согласно которым ее уровень достиг исторического минимума, - заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии на брифинге в аппарате правительства.



Как отмечает вице-премьер, это, разумеется, не означает, что бедность в Грузии искоренена — более полумиллиона человек все еще находятся за чертой бедности, но в течение 2022 года наметилось значительное улучшение. По словам Левана Давиташвили, это один из прямых результатов экономического роста.



«Мы, этот темп, эту тенденцию должны продолжать для того, чтобы улучшить положение граждан в стране. Особенно важно не говорить о бедности, а победить бедность в стране, и это одна из главных задач правительства и экономической команды», - подчеркунул министр экономики.



По заявлению министра, немаловажно и то, что по данным Грузстата вместе с сокращением бедности уменьшилось и неравенство в доходах, и в этом направлении т.н. коэффициент Джини как в соответствии с доходами, так и в соответствии с расходами достиг исторического минимума. Как отмечает Леван Давиташвили, это тоже очень важный показатель. По его словам, многие очень успешные страны с высоким уровнем дохода не в состоянии справиться с проблемами неравенства, что является проблемой для многих обществ.



«И в этом направлении т.н. коэффициент Джини, учитывающий распределение доходов, значительно улучшился и стал равен 0,36 по совокупным доходам. Как известно, абсолютный минимум — это когда коэффициент стремится к нулю, и чем ниже коэффициент Джини, тем более равномерно распределяются доходы в обществе, а это очень важно для формирования правильного общества», - заявляет вице-премьер.





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