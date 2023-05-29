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Украинские и грузинские эксперты обсудили работу российской пропаганды
29.05.2023 20:09
Как работает российская пропаганда и какова цель дезинформации — эти вопросы обсудили грузинские и украинские эксперты в Центре стратегического анализа (GSAC, Georgian Strategic Analysis Center) в Тбилиси. Среди гостей — руководитель украинского Кризисного медиацентра, который поделился с грузинскими коллегами опытом Украины.
Участники встречи отмечают, что Кремль прибегает к дезинформации, чтобы восстановить свое влияние и посеять страх.
Украинские эксперты заявляют, что у Украины и Грузии — один враг — Россия, поэтому обе страны являются мишенью для Кремля.
Но, по словам грузинских экспертов, в отличие от дружественной Украины, российская пропаганда в Грузии работает иначе. И в качестве примера приводят партию «Сила народа», которая хотела в марте принять в парламенте страны так называемый «закон об иноагентах». Среди примеров — нарратив «войны хотите?» или об открытии «второго фронта», а также антизападные заявления лидеров правящей партии «Грузинская мечта».
SOVA
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