

«Они хотят дать нам статус, но не видят достаточных оснований» — заявление НПО по итогам встреч в Брюсселе

29.05.2023 20:11





Представители неправительственных организаций Грузии, которые занимаются изучением процесса выполнения правительством предварительных условий для получения статуса кандидата в члены ЕС, подвели итоги встреч, состоявшихся в Брюсселе 22-25 мая.



По данным организаций усилия и шаги, предпринятые в реализации различных приоритетов, на встречах были оценены более или менее положительно, однако были высказаны опасения по поводу ненадлежащего выполнения таких важных приоритетов, как деполяризация, независимая судебная система, деолигархизация, свободные СМИ и вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений.



«Было подчеркнуто отсутствие политической воли для проведения реформ. Представители институтов ЕС вновь выразили разочарование решением о прямых рейсах в Россию, так как оно не соответствует духу членства в ЕС и противоречит общей внешней политике и политике безопасности ЕС.



Высказывалась обеспокоенность по поводу визита членов семьи министра иностранных дел России. Была подчеркнута недопустимость продолжающейся агрессивной риторики представителей «Грузинской мечты» в отношении институтов ЕС и представителей общественных организаций нашей страны, которая еще больше усилилась после отзыва российского закона [об иноагентах]», — говорится в совместном заявлении НПО.



В нем также отмечается, что Европейский Союз ясно видит и ценит усилия грузинского народа по защите европейского курса страны, хотя этого может быть недостаточно для получения статуса кандидата, поскольку необходимо выполнить 12 приоритетов, что является обязанностью правительства.



«Мы подчеркнули, что грузинский народ заслуживает этого статуса, однако нам сказали, что если правительство не проявит больше политической воли, это будет сложно», — сказала Кети Хуцишвили, директор Фонда «Открытое общество».



По ее словам, в Брюсселе хотят предоставить Грузии статус кандидата, но не видят для этого достаточных оснований.



«Наоборот, говорят, что за последние месяцы правительство предприняло ряд шагов по ухудшению ситуации. Они даже прекрасно знают про все заявления, особенно антизападные и антиевропейские заявления Ираклия Кобахидзе и Ираклия Гарибашвили.<...>Нам сказали, что и вы, и оппозиция приезжаете и просите статус кандидата, но таких настойчивых просьб и доброй воли со стороны правительства мы не видели», — сказала Кети Хуцишвили.





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