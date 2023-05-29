

Экс-премьер-министр: Правительство Грузии оккупировано Россией

29.05.2023 20:19





Лидер партии «За Грузию» и бывший премьер-министр Гиорги Гахария считает, что правительство Грузии оккупировано Россией. При этом он назвал «Грузинскую мечту» антидемократической силой. Заявление об этом он опубликовал на своей странице в Facebook сегодня, 29 мая.



Гахариа отмечает, что его уход с поста премьер-министра в 2021 году, а затем создание партии было оправданным.



«Свой выбор я сделал тогда в пользу Грузии, Иванишвили и тогдашние боссы «Мечты» — в пользу своей власти и личного благополучия», — написал экс-премьер.



По его словам, в настоящее время «Грузинская мечта» является откровенно антизападной и антидемократической силой:



«Сегодня, когда Россия проигрывает на поле боя в Украине, она выигрывает с нами «гибридную» войну и оккупирует территории вместе с правительством Грузии. Сегодня «Мечта» — это откровенно антизападная, антидемократическая сила, обесценивающая такие ценности, как свобода и независимость, и пытающаяся манипулировать даже самым священным для страны вопросом — территориальной целостностью.



2 года назад мы сказали, что «объединяемся ради Грузии, а не против кого-либо». Сегодня мы говорим, что объединяемся ради Грузии и против всех, кто представляет угрозу европейскому, свободному, единому будущему страны.



Начавшаяся борьба за единое, демократическое, европейское, грузинское государство продолжается, и мы победим в этой борьбе!», — пишет Гахария.





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