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Саакашвили: Я приехал сюда не лечиться, я пожертвовал собой ради спасения страны


29.05.2023   20:56


Для тех людей, которые не удостаивают меня словом «свобода» и ограничиваются лишь «адекватным лечением». Друзья, я приехал сюда не лечиться, я пожертвовал собой ради спасения страны, - говорится в заявлении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, размещенном в Facebook.

Саакашвили убежден, что грузинский народ его все-таки освободит, и обращается к адресатам письма, отмечая, что ожидает от них «большей смелости».

«Вы прекрасно знаете, что я «осужден» по совершенно ложному обвинению и от начала до конца являюсь политзаключенным.

Я убежден, что грузинский народ все-таки меня освободит меня, и я жду от вас большей смелости.

В конце концов, Европарламент, сеймы Польши и Литвы, президенты Франции и Украины требуют моего освобождения.

Я ни на минуту не смиряюсь с тем, что несправедливо являюсь личным узником Путина!

Я буду бороться за свободу до конца и надеюсь также на вас», - пишет Саакашвили.


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