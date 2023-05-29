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Саакашвили: Я приехал сюда не лечиться, я пожертвовал собой ради спасения страны
29.05.2023 20:56
Для тех людей, которые не удостаивают меня словом «свобода» и ограничиваются лишь «адекватным лечением». Друзья, я приехал сюда не лечиться, я пожертвовал собой ради спасения страны, - говорится в заявлении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, размещенном в Facebook.
Саакашвили убежден, что грузинский народ его все-таки освободит, и обращается к адресатам письма, отмечая, что ожидает от них «большей смелости».
«Вы прекрасно знаете, что я «осужден» по совершенно ложному обвинению и от начала до конца являюсь политзаключенным.
Я убежден, что грузинский народ все-таки меня освободит меня, и я жду от вас большей смелости.
В конце концов, Европарламент, сеймы Польши и Литвы, президенты Франции и Украины требуют моего освобождения.
Я ни на минуту не смиряюсь с тем, что несправедливо являюсь личным узником Путина!
Я буду бороться за свободу до конца и надеюсь также на вас», - пишет Саакашвили.
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