

Саакашвили: Я приехал сюда не лечиться, я пожертвовал собой ради спасения страны

29.05.2023 20:56





Для тех людей, которые не удостаивают меня словом «свобода» и ограничиваются лишь «адекватным лечением». Друзья, я приехал сюда не лечиться, я пожертвовал собой ради спасения страны, - говорится в заявлении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, размещенном в Facebook.



Саакашвили убежден, что грузинский народ его все-таки освободит, и обращается к адресатам письма, отмечая, что ожидает от них «большей смелости».



«Вы прекрасно знаете, что я «осужден» по совершенно ложному обвинению и от начала до конца являюсь политзаключенным.



Я убежден, что грузинский народ все-таки меня освободит меня, и я жду от вас большей смелости.



В конце концов, Европарламент, сеймы Польши и Литвы, президенты Франции и Украины требуют моего освобождения.



Я ни на минуту не смиряюсь с тем, что несправедливо являюсь личным узником Путина!



Я буду бороться за свободу до конца и надеюсь также на вас», - пишет Саакашвили.





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