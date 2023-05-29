

Министр экономики о демарше ЕС: Ситуацию Грузии нельзя рассматривать в том же контексте, что и других стран

29.05.2023 20:59





Государства-члены ЕС высказали свое мнение относительно возобновления полетов между Россией и Грузией. Мы обсудили то, что положение, ситуацию Грузии нельзя рассматривать в том же контексте, что и положение других стран, - заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили после встречи с послами страны-членов ЕС.



По словам Левана Давиташвили, на таможенно-пропускном пункте «Ларс» санкции исполняются на самом высоком уровне, и также будет проходить таможенный контроль и в аэропортах.



Как отмечает вице-премьер, и в странах ЕС по-разному относятся к торговым отношениям с Россией, и с их стороны в этом плане позиции сегодня не однозначны.



«Конечно, у нас могут расходиться мнения по некоторым вопросам, но нашу ситуацию нельзя отождествлять с ситуацией стран-членов ЕС. Во-первых, Грузия еще не является членом Евросоюза, мы подали заявку на членство в ЕС и добились значительного прогресса в этом направлении. Мы надеемся, что этот прогресс будет адекватно оценен нашими европейскими партнерами, но также следует учитывать, что контекст Грузии действительно другой, наша ситуация специфическая, будь то с точки зрения безопасности или экономических отношений», - заявил Леван Давиташвили.





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