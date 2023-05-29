

ЕНД предлагает запретить въезд в страну лицам, побывавшим на оккупированных территориях Грузии

29.05.2023 23:00





«Национальное движение» обращается в парламент с законодательными поправками, запрещающими въезд в Грузию иностранным гражданам и лицам без гражданства, въехавшим на оккупированные территории Грузии. Фракция подготовила соответствующие поправки в Закон «Об оккупированных территориях», которые были инициированы на сегодняшнем заседании бюро.



По заявлению «Национального движения», установленные ограничения будут применяться ко всем тем физическим и юридическим лицам, которые причастны к оккупации и военной агрессии территорий Грузии и Украины.



В законопроекте говорится, что установленные ограничения должны применяться ко всем тем физическим и юридическим лицам, которые попали под санкции стран-членов ЕС или НАТО из-за военной агрессии и оккупации, осуществленных в Грузии и Украине.



В проекте говорится, что всем тем физическим и юридическим лицам, которые нарушили закон, будет запрещена любая экономическая (предпринимательская или непредпринимательская) деятельность на территории Грузии, независимо от того, осуществляется ли она для получения прибыли, дохода или компенсации.



Кроме того, с поправками всем видам юридических лиц, действующих в Грузии, запрещено прямо или косвенно получать финансирование от всех тех физических и юридических лиц, которые нарушили этот закон.







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