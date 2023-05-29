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Президент Грузии отправилась с рабочим визитом в Брюссель
29.05.2023 23:01
Президент Грузии 31 мая, после 13-летней паузы, обратится к Европарламенту. Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась с рабочим визитом в Брюссель.
«Президент Грузии проведет встречи с глазу на глаз с высшими должностными лицами Евросоюза: президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европарламента Робертой Метсолой.
31 мая же президент Грузии обратится с речью к Европарламенту. Запланированы интервью президента Грузии с международными СМИ», - отмечается в информации.
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