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Президент Грузии отправилась с рабочим визитом в Брюссель


29.05.2023   23:01


Президент Грузии 31 мая, после 13-летней паузы, обратится к Европарламенту. Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась с рабочим визитом в Брюссель.

«Президент Грузии проведет встречи с глазу на глаз с высшими должностными лицами Евросоюза: президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европарламента Робертой Метсолой.

31 мая же президент Грузии обратится с речью к Европарламенту. Запланированы интервью президента Грузии с международными СМИ», - отмечается в информации.


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