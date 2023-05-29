

«Грузинская мечта» не поддержит кандидатуру Бежашвили на пост вице-спикера парламента

29.05.2023 23:03





«Грузинская мечта» не будет голосовать за избрание депутата от «Национального движения» Левана Бежашвили на должность вице-спикера. Об этом после окончания заседания большинства сообщил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.



Также, по словам Мамуки Мдинарадзе, по единогласному решению большинства, Нодар Турдзиладзе займет должность его заместителя.



«Исходя из общей позиции парламентского большинства, мы не будем поддерживать избрание Левана Бежашвили на должность вице-спикера. В-третьих, сегодня фракция «Грузинская мечта» на собрании большинства единогласно приняла решение о том, что вакантную должность моего заместителя займет г-н Нодар Турдзиладзе. Желаю успехов г-н Нодару. Он очень хороший человек, самое главное, что он профессиональный, успешный менеджер, и я уверен, что он добьется многих успехов на этой должности и очень нам поможет», - заявил Мамука Мдинарадзе.





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