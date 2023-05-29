

«Грузинская мечта» поддержит законопроект Деканоидзе и Гоциридзе о парламентских политических группах

29.05.2023 23:06





Парламентское большинство поддержит законопроект Хатии Деканоидзе и Романа Гоциридзе, касающийся парламентских политических групп, - заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе после заседания большинства.



По словам Мамуки Мдинарадзе, большинство решило не поддерживать избрание Левана Бежашвили на должность вице-спикера.



«Представляю вам несколько решений: во-первых, парламентское большинство поддержит законопроект Хатии Деканоидзе и Романа Гоциридзе, касающийся парламентских политических групп. Во-вторых, исходя из общей позиции парламентского большинства, мы не поддержим избрание Левана Бежашвили на должность вице-спикера. В-третьих, сегодня фракция «Грузинская мечта» на собрании большинства единогласно приняла решение о том, что вакантную должность моего заместителя займет господин Нодар Турдзиладзе.



Также на сегодняшнем заседании большинства мы говорили о политических вопросах, проблемах региона. В этом направлении хотел бы еще раз от имени нашей партии, большинства поздравить президента дружественной нам страны с победой во втором туре президентских выборов. Мы считаем, что эта победа очень важна для обеспечения мира и стабильности в регионе», - заявил Мамука Мдинарадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





