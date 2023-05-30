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Гарибашвили поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
30.05.2023 10:56
«Поздравляю руководство прокуратуры Грузии, каждого прокурора и следователя, всех сотрудников прокуратуры Грузии с профессиональным праздником прокуратуры», — говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
По словам главы правительства, независимая, высокопрофессиональная, эффективная прокуратура является гарантией безопасности каждого гражданина и, таким образом, важнейшим краеугольным камнем демократического государства.
«Я горжусь тем, что наша прокуратура сформировалась в такой современный, подотчетный, государственный институт европейского стандарта», — написал премьер-министр.
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