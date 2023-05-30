|
|
|
Гарибашвили: Статус кандидата в члены ЕС положит конец поляризации в Грузии
30.05.2023 11:56
На Форуме глобальной безопасности в Братиславе один из участников панели задал премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили вопрос, который касался окончания поляризации в Грузии.
В частности, французский журналист спросил премьер-министра: «Вы говорили о прекращении поляризации, как одно из условий 12-ти рекомендаций. Если можно, расскажите об этом подробнее».
Как заявил Ираклий Гарибашвили, получение статуса кандидата положит конец поляризации в Грузии.
«Если мы хотим избежать подобных вопросов и подобной поляризации на следующем саммите GLOBSEC, предоставьте нам статус. Статус положит конец поляризации в Грузии», — заявил Ираклий Гарибашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна