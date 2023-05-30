

Гарибашвили: Статус кандидата в члены ЕС положит конец поляризации в Грузии

30.05.2023 11:56





На Форуме глобальной безопасности в Братиславе один из участников панели задал премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили вопрос, который касался окончания поляризации в Грузии.



В частности, французский журналист спросил премьер-министра: «Вы говорили о прекращении поляризации, как одно из условий 12-ти рекомендаций. Если можно, расскажите об этом подробнее».



Как заявил Ираклий Гарибашвили, получение статуса кандидата положит конец поляризации в Грузии.



«Если мы хотим избежать подобных вопросов и подобной поляризации на следующем саммите GLOBSEC, предоставьте нам статус. Статус положит конец поляризации в Грузии», — заявил Ираклий Гарибашвили.







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