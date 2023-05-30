

Гарибашвили: Если бы наше правительство было в 2008 году, мы бы сделали все, чтобы избежать войны

30.05.2023 11:58





«Я считаю, что после Второй мировой войны это, наверное, время, полное вызовов, несмотря на то, что в 2008 году у нас были очень сложные дни», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на Форуме глобальной безопасности в Братиславе.



«Хочу напомнить всем, что первая война была в Грузии. Сегодня кто-то, возможно, забыл, что 20% Грузии, нашей территории, оккупировано Россией, и в 2008 году, после войны, Россия не покинула нашу территорию, наоборот, осталась, на нашей земле, на нашей территории, они построили две военные базы, и это результат разрушительной войны», — отметил Гарибашвили.



На вопрос, была ли активная неспровоцированная агрессия, Гарибашвили ответил:



«Я не хочу говорить о деталях, говорить об этом вопросе, так как у нас есть свое мнение. Если бы наше правительство было в то время, мы бы сделали все возможное, чтобы избежать этой войны. Грузия – маленькая страна, в ней всего 4 миллиона жителей. Она хорошо оснащена и имеет хорошую армию, но все же это маленькая страна. Поэтому я считаю, что это должно быть в интересах любого правительства, особенно когда маленькая страна не является членом Евросоюза или НАТО, когда у неё нет гарантий безопасности. Но та война, не хочу вдаваться в подробности, была для нас разрушительной. В результате 20% нашей территории оккупированы Россией», — сказал Гарибашвили.



По словам премьер-министра, в то время войне не было уделено должное внимание.



«Российской агрессии не уделялось должного внимания. Санкции против России никто не вводил. Я так думаю, верю, что нужно было ввести санкции. Какая нам разница, наша война была нашей войной, так, да?! То, что мы видим сейчас в Украине, конечно, катастрофично. Тысячи людей умирают каждый день, и мы не видим никаких признаков того, что эта война скоро закончится», — заявил Ираклий Гарибашвили.







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