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Кобахидзе: Наша власть — первая в истории независимой Грузии, при которой не было войны
30.05.2023 13:11
«Я пока точно не слышал эту фразу, исходя из этого, мне будет сложно комментировать, что касается наших внешнеполитических приоритетов, они отражены, в том числе, в парламентских документах, даже в Конституции, наша позиция здесь ясна и понятна», — заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление Ираклия Гарибашвили.
По его словам, констатация факта, что Украина была наказана за стремление вступить в НАТО.
«Михаил Саакашвили был тем самым радикальным лидером, который публично подтвердил следующее - он прямо предложил Российской Федерации уступить нам вступление в НАТО в обмен на территориальную целостность. Это подтвердил Михаил Саакашвили. Это его отношение. Западные лидеры говорят, что Россия не простила Украине стремление в НАТО. Это их заявление. Есть такое отношение, такая позиция, что Украину наказали за стремление вступить в НАТО. Это констатация факта. Ни Ираклий Гарибашвили, ни Ираклий Кобахидзе так не считают. Об этом нет и речи. Здесь идет разговор о констатации факта, что России не нравилось стремление Украины в НАТО, это было одной из причин военной агрессии. Наша позиция прописана в Конституции. Позиция стратегической нетерпимости в 2008 году привела к сдаче территорий тогдашней властью Грузии. Это была тяжелейшая авантюра. У нас прагматичная политика. Наша власть — первая в истории независимой Грузии, при которой не было войны», — сказал Кобахидзе.
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