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Гарибашвили: Одной из причин начала войны была воля и намерение Украины стать членом НАТО, мы видим результаты
30.05.2023 13:25
По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, всем известна причина, по которой Россия начала войну в Украине в 2022 году.
«Думаю, все знают причину. Вы это хорошо знаете, зал тоже это знает. Одной из причин был НАТО, расширение НАТО, а также многие другие причины», — заявил Ираклий Гарибашвили, отвечая на соответствующий вопрос на Форуме безопасности в Братиславе.
Гарибашвили также спросили, считает ли он, что расширение НАТО спровоцировало начало войны.
«Я не хочу спекулировать на этом, не хочу цитировать российское правительство, но одной из причин была воля и намерение Украины стать членом НАТО. Поэтому, мы видим результаты», — заявил Ираклий Гарибашвили.
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