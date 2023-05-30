

Гарибашвили: Одной из причин начала войны была воля и намерение Украины стать членом НАТО, мы видим результаты

30.05.2023 13:25





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, всем известна причина, по которой Россия начала войну в Украине в 2022 году.



«Думаю, все знают причину. Вы это хорошо знаете, зал тоже это знает. Одной из причин был НАТО, расширение НАТО, а также многие другие причины», — заявил Ираклий Гарибашвили, отвечая на соответствующий вопрос на Форуме безопасности в Братиславе.



Гарибашвили также спросили, считает ли он, что расширение НАТО спровоцировало начало войны.



«Я не хочу спекулировать на этом, не хочу цитировать российское правительство, но одной из причин была воля и намерение Украины стать членом НАТО. Поэтому, мы видим результаты», — заявил Ираклий Гарибашвили.







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