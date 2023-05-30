

Грузия занимает 38-е место среди 160 стран в Глобальном индексе рабства

30.05.2023 13:53





Среди стран региона Грузия находится в наилучшей ситуации в этом плане.



В рейтинге, в котором на первом места самая передовая страна, а на последнем самая худшая, Грузия опережает такие государства, как Турция, Азербайджан, Армения, Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Молдова и Болгария превосходят Грузию по Индексу рабства.



Глобальный индекс рабства - это отчет, в котором оценивается количество людей в 160 странах мира, которые вынуждены жить в условиях современного рабства.



По состоянию на 2021 год около 50 миллионов человек жили в рабстве, что на 10 миллионов больше, чем в 2016 году.



В пятерке аутсайдеров рейтинга - Северная Корея, Эритрея, Мавритания, Саудовская Аравия и Турция. Самая лучшая ситуация в плане рабства в Швейцарии, Норвегии, Германия, Нидерландах и Швеции.



Индекс рассматривает ситуацию в странах на основе трех факторов: степень распространения современного рабства пропорционально к населения, количество детских браков и уровень торговли людьми.





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