

«Говорит Москва!» - Раса Юкнявичене о выступлении премьер-министра Грузии

30.05.2023 14:32





«Говорит Москва!» — так евродепутат Раса Юкнявичене отреагировала на выступление премьер-министра Грузии на Форуме глобальной безопасности в Братиславе (GLOBSEC), где Ираклий Гарибашвили, по сути, озвучил месседжи Кремля, передает Formula.



По словам главы грузинского правительства, одной из причин вторжения РФ в Украину стало стремление страны стать членом НАТО.



Гарибашвили отметил, что не хочет повторять риторику Москвы, однако заявил о том, что противоречит выбору большей части населения Грузии. Уже звучат заявления о том, что правительство Грузии, фактически, анонсировало отказ страны от членства в Альянсе.



Лидеры «Грузинской мечты» пытаются оправдать премьера. Так, лидер партии власти Ираклий Кобахидзе заявил, что Гарибашвили лишь повторил то, что не раз заявляли политики Запада, что одной из причин начала войны в Украине стало устремление Киева в НАТО.





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