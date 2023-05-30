

Гарибашвили: Если Грузия не сможет получить к концу года статус кандидата, это будет очень большой ошибкой

30.05.2023 14:34





Грузия продолжит продвигаться вперед со всеми реформами, но я думаю, что если в этой сложной геополитической ситуации Грузия не сможет получить к концу года статус кандидата, это будет очень большой ошибкой, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на Форуме глобальной безопасности в Братиславе. Таким образом он ответил на вопрос, что сделает Грузия, если ей не будет предоставлен статус.



По словам Гарибашвили, ЕС дал для осуществления приоритеты также Молдове и Украине, но, в отличие от Грузии, статус им был предоставлен заранее.



«В этом разница, поэтому мы не понимаем, почему. Нам сказали только, что Украина в состоянии войны, мы тоже воевали в 2008 году. 20% по-прежнему оккупированы, поэтому где разница?! Сказали, Молдова в сложной ситуации. Поэтому здесь нет рационального признака. Если до конца года Грузия не получит статус кандидата, это будет очень большой ошибкой», - отметил Гарибашвили.



На вопрос, почему Грузии не был предоставлен статус кандидата, премьер-министр сказал: «Спросите у наших европейских друзей». «Я считаю, что это был несправедливый, действительно неоправданный, нецелесообразный шаг», - отметил Гарибашвили.





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