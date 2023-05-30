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Бен Ходжес: Что случилось с Грузией?
30.05.2023 15:07
Невероятно, премьер-министр Грузии во вторжении России в Украину обвиняет расширение НАТО, - так откликается бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес на заявление, сделанное Ираклием Гарибашвили на Форуме глобальной безопасности в Братиславе.
«Что случилось с Грузией?», – пишет Бен Ходжес в «Твиттере».
Премьер Ираклий Гарибашвили говорил на форуме о причинах начала войны в Украине и отметил, что одной из причин было расширение НАТО.
«Все знают, я думаю, причину. Одной из причин было расширение НАТО и многие другие причины, ведь так? Я не хочу на этом спекулировать и цитировать российское правительство, но одной из причин была воля и намерение Украины стать членом НАТО, поэтому мы видим результаты», - отметил премьер.
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