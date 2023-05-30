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Гарибашвили не ответил на вопрос, была ли агрессия России в 2008 году неспровоцированной


30.05.2023   15:27


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не ответил на вопрос, была ли агрессия России во время войны 2008 года неспровоцированной. Об этом его спросили на форуме по глобальной безопасности в Братиславе.

«Я не хочу говорить о деталях по этому вопросу, потому что у нас есть свое мнение. Если бы в то время существовало наше правительство, мы бы сделали все возможное, чтобы избежать этой войны. Грузия – маленькая страна с населением всего 4 миллиона человек. Она хорошо оснащена и имеет хорошую армию, но это все же маленькая страна.

Поэтому я считаю, что это должно быть в интересах любого правительства [не начинать войну], особенно когда маленькая страна не является членом Евросоюза и НАТО, не имеет гарантий безопасности… Я не хочу вдаваться в подробности, но эта война была разрушительной», — сказал Гарибашвили.

Он также заявил, что после войны 2008 года против РФ должны были быть введены международные санкции, но этого не произошло.

По его словам, в то время августовской войне не уделили должного внимания, и мир не оценил степень ее разрушительности.


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