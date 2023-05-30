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Подоляк: Даже искусственный интеллект уже умнее и дальновиднее военно-политического руководства России


30.05.2023   15:42


Беспилотники протестуют, отказываясь атаковать мирных граждан Украины, и возвращаются со взрывным протестом к авторам российского «воздушного террора», которые окопались в Москве, - так откликнулся советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на распространенную российскими властями информацию, что в Москве была совершена атака беспилотников.

«Даже искусственный интеллект уже умнее и дальновиднее военно-политического руководства России», – написал Подоляк в «Твиттере».

Напомним, российские власти заявили, что сегодня в Москве произошла атака беспилотников и возложили ответственность на Киев. По их же информации, в результате несколько зданий получили незначительные повреждения, два человека легко пострадали.


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