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Подоляк: Даже искусственный интеллект уже умнее и дальновиднее военно-политического руководства России
30.05.2023 15:42
Беспилотники протестуют, отказываясь атаковать мирных граждан Украины, и возвращаются со взрывным протестом к авторам российского «воздушного террора», которые окопались в Москве, - так откликнулся советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на распространенную российскими властями информацию, что в Москве была совершена атака беспилотников.
«Даже искусственный интеллект уже умнее и дальновиднее военно-политического руководства России», – написал Подоляк в «Твиттере».
Напомним, российские власти заявили, что сегодня в Москве произошла атака беспилотников и возложили ответственность на Киев. По их же информации, в результате несколько зданий получили незначительные повреждения, два человека легко пострадали.
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