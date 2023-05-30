

В Грузии в собственность граждан России перешло более 424 тысяч м² земли — Кордзая

30.05.2023 15:46





Независимый депутат Тамар Кордзая заявляет, что, согласно запрошенной ею информации, с 1 марта 2022 года по 26 апреля 2023 года в собственность российских граждан перешло в общей сложности 424 449 м² земли.



По словам Кордзая, за последний год в Грузии было зарегистрировано 8832 предпринимателя и 889 юридических лиц имеющих гражданство РФ.



Об этом депутат заявила сегодня, 30 мая, на пленарном заседании Парламента Грузии.



По словам депутата, это произошло до возобновления прямого авиасообщения с Россией, что по мнению Кордзая, доказывает, что для политического и экономического укрепления Грузии, не было необходимости в возобновлении авиасообщения с РФ. Разве, что если целью не было продемонстрировать Европе свое плохое отношение.



«Почему мы забываем, что делает для нас Европа, что она сделала и какую поддержку оказывает Грузии? То, что у нас мир, это заслуга Европы. Не правильно сравнивать, то какую пользу получает Евросоюз и какую пользу получает Грузия, немного неудобно делать сравнения такого типа.



Нельзя обманывать собственных граждан экономической выгодой, манипулировать бедностью населения, в то время когда граждане России убивают граждан Украины.



Никто не говорит нам, что мы должны вымирать без энергоресурсов. Нам говорят, что бы мы поддерживали хотя бы минимальный стандарт и давайте не делать больше того, чем необходимо нашей стране. И давайте не делать больше, чем нужно нашей стране. У нас не было необходимости в восстановлении прямого авиасообщения [с Россией], кроме того, что наша страна претерпела политически ущерб», — сказала Кордзая.



По словам Тамар Кордзая, Служба доходов Грузии не сообщила, каким видом коммерческой деятельности занимаются в стране граждане России, какую продукцию они экспортируют или ввозят, поскольку это является налоговой тайной. Поэтому депутат обратилась к ведомству с просьбой предоставить ей эту информацию с условием сохранения конфиденциальности.



Также, по словам Тамар Кордзай, в отчете Службы безопасности Грузии (СГБ) ничего не сказано об количестве россиян в контексте безопасности, и поэтому она обращается к главе СГБ Григолу Лилуашвили, с вопросом, с учетом того, столько граждан России въехало в Грузию, берет ли он на себя ответственность в сфере безопасности.





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