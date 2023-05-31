

Президент Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

31.05.2023 09:31





С президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен я подчеркнула важность статуса кандидата в члены ЕС для грузинского общества. Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили пишет на своей личной странице в Twitter после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.



«Я еще раз сказала президенту фон дер Ляйен о непоколебимой воле грузинского народа присоединиться к европейской семье и подчеркнула важность статуса кандидата в ЕС для грузинского общества.



Я с нетерпением жду нашего сотрудничества, которое продолжит продвижение Грузии на историческом пути к Евросоюзу», — написала Зурабишвили.



Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter откликнулась на встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



«У меня была хорошая встреча с президентом Зурабишвили.



Я приветствую вашу твердую приверженность европейской перспективе Грузии и с нетерпением жду продолжения работы с вами», — написала фон дер Ляйен.



Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили находится в Брюсселе. Президент также провела встречу с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. 31 мая президент Грузии выступит перед Европарламентом.





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