Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен


31.05.2023   09:31


С президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен я подчеркнула важность статуса кандидата в члены ЕС для грузинского общества. Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили пишет на своей личной странице в Twitter после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Я еще раз сказала президенту фон дер Ляйен о непоколебимой воле грузинского народа присоединиться к европейской семье и подчеркнула важность статуса кандидата в ЕС для грузинского общества.

Я с нетерпением жду нашего сотрудничества, которое продолжит продвижение Грузии на историческом пути к Евросоюзу», — написала Зурабишвили.

Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter откликнулась на встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

«У меня была хорошая встреча с президентом Зурабишвили.

Я приветствую вашу твердую приверженность европейской перспективе Грузии и с нетерпением жду продолжения работы с вами», — написала фон дер Ляйен.

Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили находится в Брюсселе. Президент также провела встречу с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. 31 мая президент Грузии выступит перед Европарламентом.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна