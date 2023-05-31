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Президент Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
31.05.2023 09:31
С президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен я подчеркнула важность статуса кандидата в члены ЕС для грузинского общества. Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили пишет на своей личной странице в Twitter после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«Я еще раз сказала президенту фон дер Ляйен о непоколебимой воле грузинского народа присоединиться к европейской семье и подчеркнула важность статуса кандидата в ЕС для грузинского общества.
Я с нетерпением жду нашего сотрудничества, которое продолжит продвижение Грузии на историческом пути к Евросоюзу», — написала Зурабишвили.
Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter откликнулась на встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
«У меня была хорошая встреча с президентом Зурабишвили.
Я приветствую вашу твердую приверженность европейской перспективе Грузии и с нетерпением жду продолжения работы с вами», — написала фон дер Ляйен.
Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили находится в Брюсселе. Президент также провела встречу с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. 31 мая президент Грузии выступит перед Европарламентом.
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