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Шарль Мишель: От Грузии требуется больший прогресс


31.05.2023   09:33


От Грузии требуется больший прогресс в плане деолигархизации, свободы СМИ, гражданского общества, реформы правосудия и деполяризации. Как сообщает пресс-служба Европейского совета, об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель во время встречи с Саломе Зурабишвили.

«Президенты обсудили вызовы, остающиеся в осуществлении реформ Грузии и 12 приоритетов. Президент Мишель подчеркнул, что необходимо больше прогресса в вопросах, связанных с реформой правосудия, свободой СМИ, гражданским обществом, деолигархизацией и деполяризацией.

Для ряда глубоких структурных реформ требовалась усиленная поддержка большинства в парламенте. Это делает еще более важной необходимость инклюзивности и межпартийного сотрудничества.

Президент Мишель высоко оценил роль президента Грузии в продвижении Грузии по европейскому пути и в преодолении существующих между партиями разногласий», - говорится в заявлении пресс-службы Европейского Совета .

По их данным Шарль Мишель принял приглашение Саломе Зурабишвили посетить Грузию.


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