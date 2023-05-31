Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саломе Зурабишвили: Грузия вернется в свою европейскую семью


31.05.2023   09:46


Грузия вернется в свою европейскую семью, - об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили написала в своем Twitter после встречи с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

«Благодарю, Шарль Мишель, за вашу постоянную поддержку непоколебимого европейского пути Грузии и твердую поддержку ЕС нашего общего европейского будущего.

Грузия вернется в свою европейскую семью», — написала Зурабишвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна