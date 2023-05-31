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Саломе Зурабишвили: Грузия вернется в свою европейскую семью
31.05.2023 09:46
Грузия вернется в свою европейскую семью, - об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили написала в своем Twitter после встречи с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.
«Благодарю, Шарль Мишель, за вашу постоянную поддержку непоколебимого европейского пути Грузии и твердую поддержку ЕС нашего общего европейского будущего.
Грузия вернется в свою европейскую семью», — написала Зурабишвили.
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