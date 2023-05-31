

Шарль Мишель: Европейские ценности у грузинского народа в крови

31.05.2023 09:55





Конкретный прогресс в ключевых приоритетах является решающим на пути Грузии к семье Евросоюза. Об этом президент Европейского совета Шарль Мишель написал в своем Twitter после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили



«Европейские ценности у грузинского народа в крови. Еще раз подтвердил президенту Зурабишвили решительную поддержку ЕС относительно нашего общего европейского будущего.



Конкретный прогресс в ключевых приоритетах является решающим на вашем пути к семье Евросоюза», — написал Шарль Мишель.





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