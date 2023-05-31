|
|
|
Шарль Мишель: Европейские ценности у грузинского народа в крови
31.05.2023 09:55
Конкретный прогресс в ключевых приоритетах является решающим на пути Грузии к семье Евросоюза. Об этом президент Европейского совета Шарль Мишель написал в своем Twitter после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили
«Европейские ценности у грузинского народа в крови. Еще раз подтвердил президенту Зурабишвили решительную поддержку ЕС относительно нашего общего европейского будущего.
Конкретный прогресс в ключевых приоритетах является решающим на вашем пути к семье Евросоюза», — написал Шарль Мишель.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна