

ЕНД призывает международное сообщество начать процесс санкцирования политического руководства Грузии

31.05.2023 10:23





Сегодня русский Ираклий Гарибашвили заявил первый декларированный отказ от вступления в НАТО. Поэтому мы обращаемся к международному сообществу с призывом начать процесс санкционирования политического руководства – Иванишвили, Гарибашвили, Кобахидзе, - об этом на брифинге заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили.



По заявлению Левана Хабеишвили, «Единое национальное движение» выражает полную готовность вместе с политическими партиями и гражданскими группами разработать совместный план действий против русской власти.



«Русский Ираклий Гарибашвили, который также управляется из Кремля, заявил первый декларативный отказ от вступления в НАТО, после саботажа путинской Россией Евросоюза теперь уже декларировано Гарибашвили заявил от имени Грузии, что не хочет вступления Грузии в НАТО. Этим одним предательским заявлением предатель Гарибашвили фактически смыл кровь грузин, погибших во всех войнах дома и за границей. Для территориальной целостности нашей страны, для возвращения захваченных территорий вступление в НАТО и Евросоюз очень важно, и большая часть населения Грузии это прекрасно знает...



… Кто не хочет вступления Грузии в НАТО и Евросоюз? Очень легко, за несколько секунд вы сами ответите на этот вопрос - это Путин, официальная Москва и, к сожалению для нас, устроившаяся в Грузии русская партия во главе с Бидзиной Иванишвили. Это не политический вопрос, это не узкопартийная тема, и граждане Грузии должны очень хорошо знать, что это национальная тема, вопрос, важный для нашей страны, и каждый член общества должен осознавать ответственность за будущее нашей страны, наших детей.



Поэтому мы обращаемся к международному сообществу с призывом начать процесс санкционирования политического руководства, и, ясно, это в первую очередь касается российского олигарха Бидзины Иванишвили, превратившего нашу страну в свою игрушку.



«Единое национальное движение» выражает полную готовность вместе с политическими партиями, гражданскими группами разработать совместный план действий против русской власти. Мы должны отдалить от власти русское правительство, которое вышло из конституционных рамок», — сказал Леван Хабеишвили.





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