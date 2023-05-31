

Президент Грузии пригласила Шарля Мишеля посетить Тбилиси

31.05.2023 10:29





Президент Грузии Саломе Зурабишвили и председатель Европейского совета Шарль Мишель провели встречу в Брюсселе.



Как сообщает Администрации президента, на встрече обсуждался вопрос европейского будущего Грузии, а также вызовы, существующие в осуществлении 12 рекомендаций и реформ.



Президент Грузии пригласила Шарля Мишеля посетить Грузию с визитом. Президент Европейского совета принял приглашение и выразил готовность к визиту в ближайшее время.



«Президент Мишель вспомнил историческое решение Совета Европы от июня 2022 года о предоставлении европейской перспективы и еще раз подчеркнул свою твердую веру в то, что будущее Грузии в Евросоюзе.



Со стороны президента Грузии была подчеркнута важность предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС. Президент еще раз выразила непоколебимую волю грузинского народа в связи со вступлением в ЕС.



Президент Мишель отметил, что комиссия осенью, в рамках «пакета расширения» подготовит отчет по 12 рекомендациям Еврокомиссии, после чего президент Мишель планирует в последнем квартале 2023 года внести в повестку дня Европейского совета вопрос о следующих шагах.



Президент Мишель подчеркнул, что необходимо больше прогресса по вопросам, связанным с реформой правосудия, свободой медиа, гражданским обществом, деолигархизацией и деполяризацией», – говорится в сообщении Администрации президента.





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