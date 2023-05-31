

Президент Грузии поздравила полицейских с профессиональным праздником

31.05.2023 10:56





Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет полицию с профессиональным праздником.



Об этом она пишет в социальной сети.



«Сегодня из Брюсселя, из Европарламента поздравляю грузинскую полицию с профессиональным праздником! Роль полиции как демократического института в европейской стране очень важна. Демократичность страны, а значит, и ее европейскость измеряется защитой прав человека и обеспечением безопасности собственных граждан. Благодарю наших полицейских за службу и преданность стране!» - пишет президент.





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