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Президент Грузии поздравила полицейских с профессиональным праздником
31.05.2023 10:56
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет полицию с профессиональным праздником.
Об этом она пишет в социальной сети.
«Сегодня из Брюсселя, из Европарламента поздравляю грузинскую полицию с профессиональным праздником! Роль полиции как демократического института в европейской стране очень важна. Демократичность страны, а значит, и ее европейскость измеряется защитой прав человека и обеспечением безопасности собственных граждан. Благодарю наших полицейских за службу и преданность стране!» - пишет президент.
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