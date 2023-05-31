

Мириам Лексманн: Заявления Гарибашвили были просчитаны, циничны и служили интересам лишь одного человека

31.05.2023 11:15





Заявления премьер-министра Гарибашвили не были искажены. Они были просчитаны, циничны и служили интересам лишь одного человека, - заявила словацкий депутат Европарламента Мириам Лексманн, отвечая на опубликованное в Twitter заявление председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили.



По мнению депутата Европарламента, заявления Гарибашвили подрывают интересы грузинского народа. «Каким образом эти заявления помогут Грузии в выполнении 12 рекомендаций и продвижении вперед с точки зрения кандидата в ЕС?», - заявила Лексманн.





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