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Сегодня в Грузии отмечают День полиции


31.05.2023   12:00


В связи с профессиональным днем ​​полиции перед административным зданием Министерства внутренних дел Грузии проходит торжественное мероприятие.

В церемонии принимают участие министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, начальник патрульной полиции Важа Сирадзе, мэр столицы Каха Каладзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, другие члены правительства и парламентарии.

На церемонии также присутствуют представители дипломатического корпуса.

На мероприятии состоится торжественное шествие подразделений МВД.


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