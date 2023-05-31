

Сегодня в Грузии отмечают День полиции

31.05.2023 12:00





В связи с профессиональным днем ​​полиции перед административным зданием Министерства внутренних дел Грузии проходит торжественное мероприятие.



В церемонии принимают участие министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, начальник патрульной полиции Важа Сирадзе, мэр столицы Каха Каладзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, другие члены правительства и парламентарии.



На церемонии также присутствуют представители дипломатического корпуса.



На мероприятии состоится торжественное шествие подразделений МВД.





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