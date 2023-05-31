

Евросоюз планирует усилить механизм приостановки безвиза

31.05.2023 13:17





Европейская комиссия начинает процесс консультаций с Европейским парламентом и Советом ЕС, чтобы усовершенствовать механизм приостановки безвизовых режимов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии, передает dsnews.ua.



В ведомстве отметили, что безвизовый режим приносит значительные экономические, социальные и культурные преимущества странам-членам ЕС и третьим странам. В то же время, прошлые годы показали, что безвизовый режим может вызвать значительные миграционные и вызовы безопасности.



"Недостаточная визовая согласованность с визовой политикой ЕС может превратить страну с безвизовым режимом в транзитный узел для нелегальных въездов в ЕС. Так произошло в случае безвизового въезда на Западные Балканы граждан стран, имеющих визовый режим с ЕС, что привело к увеличению количества нелегальных въездов в ЕС в 2022 году", — пояснили в Еврокомиссии.



Кроме того, схемы предоставления гражданства инвесторам, которые применяют третьи страны с безвизовым режимом, создают риски для безопасности ЕС, пояснили в ЕК.



Риски, в частности, связаны с проникновением организованной преступности, отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и коррупцией. Чтобы преодолеть эти вызовы, в ЕС хотят изменить действующие правила мониторинга функционирования безвизового режима с третьими странами.



Сейчас ЕС имеет безвизовый режим с 61 страной, не входящих в ЕС. 25 стран имеют соглашения об отмене визового режима с ЕС, а 8 были освобождены от визового режима в результате успешного завершения диалога о либерализации визового режима. Среди этих государств — Украина и Грузия.





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