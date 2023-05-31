

Гоциридзе: Заявление Гарибашвили может стать основанием для уголовного преследования

31.05.2023 13:26





Заявление Гарибашвили было катастрофой и, между прочим, это может стать основанием для уголовного преследования, потому что он нарушил Конституцию, - так откликается оппозиционный депутат Роман Гоциридзе на заявление, сделанное Ираклием Гарибашвили на международном форуме по глобальной безопасности в Братиславе, согласно которому причиной начала войны в Украине стало стремление Украины вступить в НАТО.



«Когда Ираклий Гарибашвили заявляет, что война в Украине спровоцирована намерением Украины вступить в НАТО, то с момента обретения независимости Грузии и по сей день никто, ни одно официальное лицо такого не говорило. Это была катастрофа и, между прочим, может стать основанием для уголовного преследования, потому что он нарушил Конституцию, где черным по белому написано, что конституционная цель нашей страны - вступление в Евросоюз и НАТО», - заявил Гоциридзе.



Он также сказал по поводу намеченного на сегодня выступления президента Грузии Саломе Зурабишвили в Европарламенте и отметил, что речь Зурабишвили, скорее всего, будет довольно острой, тем более на фоне заявлений премьер-министра.





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