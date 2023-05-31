|
|
|
Мествиришвили: Нацбанк осуществляет мониторинг соблюдения санкций
31.05.2023 16:31
Соблюдение санкций очень важно, и финансовый сектор относится к этому очень серьезно. Национальный банк осуществляет мониторинг соблюдения этих санкций, - заявил исполняющий обязанности президента Нацбанка Грузии Арчил Мествиришвили, представляя отчет в парламенте.
По его же словам, в плане борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Нацбанк был особо активен в прошлом году, когда финансовый сектор присоединился к санкциям, введенным Евросоюзом, Соединенными Штатами Америки и Великобританией против России и Беларуси.
«Мы создали дополнительный отдел по мониторингу санкций. Соблюдение санкций очень важно, и финансовый сектор относится к этому очень серьезно. Национальный банк осуществляет мониторинг соблюдения этих санкций. В этой связи большое значение имел и принятый в прошлом году закон о провайдерах услуг в отношении виртуальных активов, согласно которому Национальный банк вправе осуществлять мониторинг и надзор за провайдерами виртуальных активов в плане отмывания денег, что станет обязательным с 1 сентября текущего года», - заявил Арчил Мествиришвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна