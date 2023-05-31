

Мествиришвили: Нацбанк осуществляет мониторинг соблюдения санкций

31.05.2023 16:31





Соблюдение санкций очень важно, и финансовый сектор относится к этому очень серьезно. Национальный банк осуществляет мониторинг соблюдения этих санкций, - заявил исполняющий обязанности президента Нацбанка Грузии Арчил Мествиришвили, представляя отчет в парламенте.



По его же словам, в плане борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Нацбанк был особо активен в прошлом году, когда финансовый сектор присоединился к санкциям, введенным Евросоюзом, Соединенными Штатами Америки и Великобританией против России и Беларуси.



«Мы создали дополнительный отдел по мониторингу санкций. Соблюдение санкций очень важно, и финансовый сектор относится к этому очень серьезно. Национальный банк осуществляет мониторинг соблюдения этих санкций. В этой связи большое значение имел и принятый в прошлом году закон о провайдерах услуг в отношении виртуальных активов, согласно которому Национальный банк вправе осуществлять мониторинг и надзор за провайдерами виртуальных активов в плане отмывания денег, что станет обязательным с 1 сентября текущего года», - заявил Арчил Мествиришвили.





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