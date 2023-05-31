

Гарибашвили отправился в Молдову на саммит Европейского политического сообщества

31.05.2023 16:38





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие во втором саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).



Информацию распространяет администрация правительства.



По их же сообщению, второй саммит Европейского политического сообщества пройдет 31 мая и 1 июня в столице Молдовы – Кишиневе.



Премьер-министр примет участие в запланированных на саммите тематических дискуссиях в формате круглого стола.



В рамках саммита глава правительства также проведет двусторонние встречи на высшем уровне.



Премьер-министр отправился в Кишинев с делегацией.





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