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Гарибашвили отправился в Молдову на саммит Европейского политического сообщества


31.05.2023   16:38


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие во втором саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).

Информацию распространяет администрация правительства.

По их же сообщению, второй саммит Европейского политического сообщества пройдет 31 мая и 1 июня в столице Молдовы – Кишиневе.

Премьер-министр примет участие в запланированных на саммите тематических дискуссиях в формате круглого стола.

В рамках саммита глава правительства также проведет двусторонние встречи на высшем уровне.

Премьер-министр отправился в Кишинев с делегацией.


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