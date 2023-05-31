

Усупашвили: Войны Россией затеваются именно там и потому, что эти страны еще не являются членами НАТО

31.05.2023 16:45





Войны Россией затеваются именно там и потому, что эти страны еще не являются членами НАТО. Вместо того чтобы ускорить этот процесс, власти повторяют часть российской пропаганды, смешивая врагов и друзей, - заявил журналистам один из лидеров «Лело» Давид Усупашвили, комментируя заявления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в ходе выступления на Форуме безопасности в Братиславе.



Как отметил Усупашвили, более антизападной и антидемократической открытой риторики со стороны правительства он не припоминает с 9 апреля 1989 года.



«Гарибашвили и другие лидеры «Мечты» уже не стесняются открыто и прямо признавать перед всем миром, что официальная позиция правительства Грузии ближе всего к позиции Москвы. Именно из Москвы мы слышим, что война в Украине спровоцирована Западом. Это повторяют, теми же или другими словами Гарибашвили и другие, будто Россия оказалась вынуждена что-то предпринять, ну а что ей было делать?! Якобы стремление Украины в НАТО стало причиной этой войны. Хочу еще раз всем напомнить, где была НАТО вначале 90-х, когда Россия развязала ту трагедию, которая случилась в Абхазии и бывшей «Южной Осетии»?! Где была НАТО в 2008 году, когда Россия вторглась в Грузию? Войны Россией затеваются именно там и потому, что эти страны еще не являются членами НАТО. Вместо того чтобы ускорить этот процесс, власти повторяют часть российской пропаганды, смешивая врагов и друзей. Более открытой антиевропейской, антизападной, антидемократической риторики со стороны правительства я не припомню с 9 апреля 1989 года», - заявил Усупашвили.





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