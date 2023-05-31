

Радослав Сикорский призывает президента Грузии освободить Михеила Саакашвили

31.05.2023 17:10





Польский депутат Европарламента Радослав Сикорский призывает президента Грузии Саломе Зурабишвили как можно скорее освободить бывшего президента Михаила Саакашвили по состоянию его здоровья.



По словам Сикорского, в Европарламенте отметили, что «Михаил Саакашвили находится в тюрьме по спорным обвинениям».



«Я был первым министром обороны НАТО, который приехал в Грузию. Я помогал Грузии закупать зенитное вооружение во время оборонительной войны с Россией в 2008 году. Надеюсь, вы не сомневаетесь в моих симпатиях к Грузии. Я ожидаю, что президент Зурабишвили убедит нас в том, что Грузия является хорошим кандидатом на вступление в Европейский союз. В то же время у меня есть важное послание правительству Грузии: действия говорят громче слов. Грузия должна убедить нас, что закон превыше всего в процессах. Особенно это должно относиться к оппозиции, особенно к бывшему первому лицу вашей страны. Мы в Европарламенте уже упоминали, что г-н Саакашвили находится в тюрьме по спорным обвинениям. Даже его адвокат занят сфабрикованными обвинениями. Поэтому я призываю Саломе Зурабишвили как можно скорее освободить Саакашвили по состоянию его здоровья», — заявил Радослав Сикорский.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





