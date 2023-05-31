Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Каха Каладзе: Прежде всего, пусть европейские страны прекратят все связи с Россией


31.05.2023   18:04


Нам говорят, что если мы присоединимся к санкциям, это нанесет ущерб экономике России. Это большой абсурд и глупость. Этим мы нанесем ущерб собственному населению и экономике страны, - заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе.

По его словам, политика Грузии основывается на интересах страны и интересах людей, живущих в этой стране.

«Прежде всего, пусть эти (европейские) страны предпримут шаг и прекратят все связи, в частности, торговые отношения с Россией. Европейские страны закрыли 2022 год торговыми отношениями с ней на миллиард долларов ежедневно. Это ведь не я придумал? Ознакомьтесь с информацией. Взгляните на торговые отношения между Грузией и Россией, а затем сравните их с торговыми отношениями между Россией и европейскими странами, да хоть с Америкой или любой другой страной», - заявил Каладзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна