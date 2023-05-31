

Каха Каладзе: Прежде всего, пусть европейские страны прекратят все связи с Россией

31.05.2023 18:04





Нам говорят, что если мы присоединимся к санкциям, это нанесет ущерб экономике России. Это большой абсурд и глупость. Этим мы нанесем ущерб собственному населению и экономике страны, - заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе.



По его словам, политика Грузии основывается на интересах страны и интересах людей, живущих в этой стране.



«Прежде всего, пусть эти (европейские) страны предпримут шаг и прекратят все связи, в частности, торговые отношения с Россией. Европейские страны закрыли 2022 год торговыми отношениями с ней на миллиард долларов ежедневно. Это ведь не я придумал? Ознакомьтесь с информацией. Взгляните на торговые отношения между Грузией и Россией, а затем сравните их с торговыми отношениями между Россией и европейскими странами, да хоть с Америкой или любой другой страной», - заявил Каладзе.





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