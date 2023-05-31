

Роберта Метсола: Нам нужно будущее Европейского союза для граждан Грузии

31.05.2023 18:31





«Мы должны работать все более и более тесно, чтобы предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС и гарантировать, что народ Грузии не упустит историческую возможность», — заявила председатель Европарламента Роберта Метсола.



В своем вступительном слове Роберта Метсола поблагодарила президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится в Европарламенте.



«Нам нужно будущее Европейского союза для граждан Грузии. Мы на вашей стороне, готовые поддержать вас на пути к тому, чтобы стать неотъемлемой частью Европейского союза. Мы должны усерднее и теснее работать над тем, чтобы Грузия получила статус кандидата в члены ЕС и чтобы народ Грузии не упустил историческую возможность. Для этого нам нужны конкретные шаги по достижению разных этапов – должны быть обеспечены поддержка демократии, свобода СМИ, реформа суда, уважение личного достоинства задержанного. Мы выражаем обеспокоенность по поводу Михаила Саакашвили», — заявила Роберта Метсола.



По ее словам, Евросоюз готов помочь Грузии на ее европейском пути, предоставив всю необходимую поддержку на этом нелегком пути.



«Грузия должна пройти этот путь, и выбор своего будущего остается за Грузией. Госпожа президент, я ценю твердую позицию, которой вы ведете свою страну. Мы должны работать вместе, чтобы уменьшить поляризацию в грузинском обществе и обеспечить будущее нашего общества», — заявила Роберта Метсола.







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