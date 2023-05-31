

Зурабишвили: 27 стран должны вместе решать будущее Грузии, хотя население уже решило этот вопрос

31.05.2023 18:37





«Грузия хочет стать членом европейской семьи, это исторический выбор. Это определяет наше будущее», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего выступления в Европарламенте.



По ее словам, европейский выбор Грузии не только легитимен, но и безальтернативен.



«Госпожа президент, госпожа Роберта, уважаемые члены Европейского парламента, я хотела бы поблагодарить президента и каждую политическую группу за ту возможность, которые вы предоставили мне для выступления перед этой Ассамблеей. Это очень серьезный переломный момент для моей страны, это уважение. Госпожа президент, 13 лет назад, когда президент Грузии появился перед этой организацией, я говорю со стремлением, разделяемым всеми гражданами Грузии, в том смысле, что Грузия хочет стать членом европейской семьи. Это исторический выбор. Это определяет наше будущее, мы стоим перед таким моментом в истории Грузии, когда правительство Грузии, ее народ и 27 стран должны вместе решать будущее Грузии. Однако население Грузии уже решило этот вопрос. Я стою перед вами и говорю: наш европейский выбор не только легитимен, он безальтернативен. Основываясь на нашей ценности, нашей истории, нашем отношении, нашем видении европейского будущего, на том, чтобы Грузия вновь воссоединилась со своей европейской семьей. Я руководитель страны, Конституция которой обязывает все государственные структуры принимать все необходимые меры для поддержки евроинтеграции. Я делаю это неустанно и буду делать это не только для выполнения требований Конституции, но и исходя из моральной позиции», — заявила Саломе Зурабишвили.







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