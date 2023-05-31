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Макрон: Предложив Грузии перспективу НАТО без защиты, ее сделали мишенью для возмездия РФ
31.05.2023 18:43
«Вот уже 15 лет Россия делает все возможное, чтобы подорвать безопасность Европы и изменить ее на своих условиях. Эти этапы хорошо известны, агрессия против Грузии в 2008 году, события в Украине в 2014 году и снова в 2022 году», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Форуме глобальной безопасности в Братиславе.
По словам Макрона, агрессия в Украине — это последнее и самое крайнее проявление попытки России подорвать европейское единство. Однако Макрон отмечает, что НАТО предложило Украине и Грузии перспективу без их защиты, что сделало эти две страны мишенью для возмездия России.
«Ставки высоки, потому что война идет у наших границ. Агрессия в Украине является последним и самым крайним проявлением попытки России подорвать европейское единство. Это то, что Россия пытается сделать в течение 15 лет, Россия делает все возможное, чтобы подорвать безопасность Европы и изменить ее на своих условиях. Эти этапы известны. Выступление Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году, агрессия против Грузии в 2008-м, затем события на Украине в 2014-м и снова в 2022-м. То, что Россия требовала накануне начала войны и что было написано в проектах соглашений, было неприемлемо. Это были обязательства, которые было бы невозможно выполнить. НАТО предложило Украине и Грузии перспективу без их защиты, что сделало эти две страны мишенью для возмездия России. Каждая страна должна иметь право выбирать себе союзников. Когда страна выбирает демократию, прозрачность и свободу, она никогда не представляет угрозы для своего соседа», — заявил Эммануэль Макрон.
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