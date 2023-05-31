

Президент: Статус кандидата укрепил бы статус Грузии в регионе

31.05.2023 20:01





Россия пытается усилить свое влияние и ослабить влияние Европы. Это, к примеру, безвизовый режим, восстановление прямых полетов, и все направлено на создание внутренней напряженности, неразберихи и эскалации, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего выступления в Европарламенте.



По ее же словам, статус кандидата в члены ЕС укрепил бы статус Грузии в регионе.



«Статус кандидата укрепил бы наш статус в регионе, и Европа понимает важность этого региона, и в новом мире, который создается, она понимает, что Грузия является частью всего этого и центральным элементом безопасного черноморского и кавказского региона. Это ключ к различным проектам в направлении Черного моря и Средней Азии. Разумеется, статус кандидата будет способствовать еще большему усилению нашей демократии, дальнейшему укреплению демократии в Грузии и продолжению этой траектории. Эта цель не должна использоваться популистскими силами для создания антиевропейской тенденции, и продолжается такой нарратив, что, мол, Грузии отказывают в статусе кандидата, потому что Европа не разделяет грузинские традиции. Все мы знаем, что это полнейшая ложь, грузинский народ показал нам, где он стоит, но мы не должны отрицать возможностей темных сил, пытающихся поколебать эту крепость. Статус кандидата дал бы нам возможность достичь демократического будущего», - заявила президент.





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